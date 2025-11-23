Concert du groupe ‘Les Hat’s Guys !’ Grandrupt
Concert du groupe 'Les Hat's Guys !' Grandrupt dimanche 23 novembre 2025.
Concert du groupe ‘Les Hat’s Guys !’
2 Route de Chatas Grandrupt Vosges
Dimanche 2025-11-23 12:00:00
2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Dans le cadre de ses légendaires cochonnailles, l’Auberge Chez Marie accueille le groupe Pop/Rock Les Hat’s Guys ! avec leur répertoire Pop/Rock (Amy Winehouse, AC/DC, REM, Téléphone, etc.)
Réservations obligatoires afin de profiter à la fois de ce repas d’une très grande qualité et d’un concert du même acabit (enfin, on l’espère)Tout public
2 Route de Chatas Grandrupt 88210 Vosges Grand Est +33 6 83 32 69 81
English :
As part of its legendary cochonnailles, the Auberge Chez Marie welcomes the Pop/Rock group Les Hat’s Guys! with their Pop/Rock repertoire (Amy Winehouse, AC/DC, REM, Téléphone, etc.)
Reservations essential to enjoy both this top-quality meal and a concert of the same calibre (we hope)
German :
Im Rahmen seiner legendären Cochonnailles empfängt der Gasthof Chez Marie die Pop/Rock-Gruppe Les Hat’s Guys! mit ihrem Pop/Rock-Repertoire (Amy Winehouse, AC/DC, REM, Téléphone usw.)
Reservierungen sind obligatorisch, damit Sie sowohl das qualitativ hochwertige Essen als auch das Konzert genießen können (na ja, hoffentlich)
Italiano :
Nell’ambito delle sue leggendarie cochonnailles, l’Auberge Chez Marie accoglie il gruppo Pop/Rock Les Hat’s Guys! con il loro repertorio Pop/Rock (Amy Winehouse, AC/DC, REM, Téléphone, ecc.)
La prenotazione è indispensabile per godere di un pasto di qualità e di un concerto di pari livello (o almeno così speriamo)
Espanol :
En el marco de sus legendarias cochonnailles , el Auberge Chez Marie recibe al grupo de Pop/Rock Les Hat’s Guys! con su repertorio de Pop/Rock (Amy Winehouse, AC/DC, REM, Téléphone, etc.)
Es imprescindible reservar para disfrutar de esta comida de calidad y de un concierto del mismo calibre (o eso esperamos)
