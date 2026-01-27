Concert du groupe Marcel C.A.L.M (FST de Limoges) Limoges
La Fédération Hiero propose un concert du groupe belge punk MARCEL.
La musique de marcel doit autant à Jonathan Richman qu’aux frappes tendues de Steven Gerrard ; aux guitares tordues de Sonic Youth qu’à l’européanisme de TC Matic ; aux dessins animés débiles de leur adolescence qu’à la philosophie de Jean-Claude Van Damme.
C.A.L.M (FST de Limoges) 123 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 83 81 16
