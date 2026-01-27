Concert du groupe Marcel C.A.L.M (FST de Limoges) Limoges

Concert du groupe Marcel

C.A.L.M (FST de Limoges) 123 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

La Fédération Hiero propose un concert du groupe belge punk MARCEL.

La musique de marcel doit autant à Jonathan Richman qu’aux frappes tendues de Steven Gerrard ; aux guitares tordues de Sonic Youth qu’à l’européanisme de TC Matic ; aux dessins animés débiles de leur adolescence qu’à la philosophie de Jean-Claude Van Damme.

Réservations auprès des organisateurs (par téléphone). .

C.A.L.M (FST de Limoges) 123 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 83 81 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du groupe Marcel

L’événement Concert du groupe Marcel Limoges a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Limoges Métropole