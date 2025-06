Concert du groupe « Naka » Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot-Pays-d’Auge 21 juin 2025 07:00

Calvados

Concert du groupe « Naka » Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot Brasserie Les Champs qui Moussent 66 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

La brasserie Les Champs qui Moussent organise un concert (groupe NaKA) le samedi 21 juin.

Food truck Carava’meuh.

Concert du groupe de musique NaKA.

Le groupe caennais NãKA est avant tout le fruit d’une belle amitié ! Ils vous invitent à découvrir leur style unique de soûl reggae . Les multiples influences musicales se mêlent au sein du groupe, offrant une performance scénique inédite qui fusionne un reggae dynamique avec des passages soûl/blues , soutenus par la voix soulful de leur chanteur, qui oscille entre les paroles en anglais et en français.

L’utilisation du violoncelle électrique, peu courant dans ce genre de formation, confère une touche d’originalité à leur son. Ensemble, ils transportent le public dans un voyage rempli de bonnes vibrations, promettant détente et sourires à tous !

Brasserie Les Champs qui Moussent 66 rue Marcel Gambier

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 61 14 62 43

English : Concert du groupe « Naka » Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot

Les Champs qui Moussent brasserie organizes a concert (group NaKA) on Saturday June 21.

Food truck Carava’meuh.

Concert by music group NaKA.

Caen band NãKA is above all the fruit of a beautiful friendship! They invite you to discover their unique style of « soûl reggae ». The band’s multiple musical influences blend together to create a unique stage performance that fuses dynamic reggae with soûl/blues passages, underpinned by their singer’s soulful voice, which oscillates between English and French lyrics.

The use of electric cello, unusual in this kind of band, adds a touch of originality to their sound. Together, they take the audience on a journey full of good vibes, promising relaxation and smiles for all!

German : Concert du groupe « Naka » Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot

Die Brasserie Les Champs qui Moussent organisiert am Samstag, den 21. Juni ein Konzert (Gruppe NaKA).

Foodtruck Carava’meuh.

Konzert der Musikgruppe NaKA.

Die Band NãKA aus Caen ist vor allem das Ergebnis einer wunderbaren Freundschaft! Sie laden Sie ein, ihren einzigartigen Stil des « Soûl Reggae » zu entdecken. Die vielfältigen musikalischen Einflüsse vermischen sich innerhalb der Band und bieten eine neuartige Bühnenperformance, die dynamischen Reggae mit « soûl/blues »-Passagen verschmilzt, unterstützt von der souligen Stimme ihres Sängers, der zwischen englischen und französischen Texten hin und her wechselt.

Der Einsatz eines elektrischen Cellos, das in dieser Art von Formation eher unüblich ist, verleiht ihrem Sound einen Hauch von Originalität. Gemeinsam nehmen sie das Publikum mit auf eine Reise voller guter Vibrationen und versprechen Entspannung und ein Lächeln für alle!

Italiano :

La brasserie Les Champs qui Moussent organizza un concerto (gruppo NaKA) sabato 21 giugno.

Camioncino Carava’meuh.

Concerto del gruppo musicale NaKA.

Il gruppo musicale NãKA, con sede a Caen, è innanzitutto il frutto di una splendida amicizia! Vi invitano a scoprire il loro stile unico di « soûl reggae ». Le molteplici influenze musicali del gruppo si fondono per offrire una performance live unica, che fonde un reggae dinamico con passaggi soûl/blues, sostenuti dalla voce soul della cantante, che oscilla tra testi in inglese e francese.

L’uso di un violoncello elettrico, insolito in questo tipo di band, aggiunge un tocco di originalità al loro sound. Insieme, accompagnano il pubblico in un viaggio pieno di buone vibrazioni, promettendo relax e sorrisi a tutti!

Espanol :

La brasserie Les Champs qui Moussent organiza un concierto (banda NaKA) el sábado 21 de junio.

Carava’meuh food truck.

Concierto del grupo de música NaKA.

El grupo de Caen NãKA es ante todo el fruto de una maravillosa amistad Le invitan a descubrir su estilo único de « soûl reggae ». Las múltiples influencias musicales del grupo se mezclan para ofrecer un directo único que fusiona el reggae dinámico con pasajes de soûl/blues, apuntalados por la conmovedora voz de su cantante, que oscila entre letras en inglés y francés.

La utilización de un violonchelo eléctrico, poco habitual en este tipo de grupos, añade un toque de originalidad a su sonido. Juntos llevarán al público a un viaje lleno de buen rollo, que promete relajación y sonrisas

