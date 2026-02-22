Concert du groupe OMNI à l’Enchouki L’ENCHOUKI Cars

Concert du groupe OMNI à l’Enchouki

L’ENCHOUKI 15 Rue des Cabernets Cars Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Originaire du Nord de la Gironde, le groupe OMNI va ambiancer une soirée à L’enchouki sur des rythmes Pop Rock, le vendredi 26 février 2027 .

L’ENCHOUKI 15 Rue des Cabernets Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 77 44 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du groupe OMNI à l’Enchouki

L’événement Concert du groupe OMNI à l’Enchouki Cars a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Blaye