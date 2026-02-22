Concert du groupe OMNI à l’Enchouki L’ENCHOUKI Cars
L’ENCHOUKI 15 Rue des Cabernets Cars Gironde
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Originaire du Nord de la Gironde, le groupe OMNI va ambiancer une soirée à L’enchouki sur des rythmes Pop Rock, le vendredi 26 février 2027 .
