Concert du groupe « On n’est pas sorti de la grange » Foire du Dauphiné de Romans

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit les soirs à partir de 18h pour les concerts

Début : 2025-09-28 18:30:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

La Foire du Dauphiné à Romans revient pour une 85ème édition et à cette occasion le groupe « On n’est pas sorti de la grange » se produira en concert pour la soirée du Dimanche 28 Septembre.

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

English :

The Foire du Dauphiné in Romans is back for its 85th edition, and for the occasion the group « On n’est pas sorti de la grange » will be performing in concert on Sunday September 28.

German :

Die Foire du Dauphiné in Romans kehrt für eine 85. Ausgabe zurück und zu diesem Anlass wird die Gruppe « On n’est pas sorti de la grange » am Abend des Sonntags, 28. September, ein Konzert geben.

Italiano :

La Foire du Dauphiné di Romans torna per la sua 85ª edizione e il gruppo « On n’est pas sorti de la grange » si esibirà in concerto domenica 28 settembre.

Espanol :

La Foire du Dauphiné de Romans vuelve en su 85ª edición, y el grupo « On n’est pas sorti de la grange » actuará en concierto el domingo 28 de septiembre.

