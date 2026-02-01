Concert du groupe Orange Cats Val d’Erdre-Auxence

Concert du groupe Orange Cats

Café associatif Aux Goût des Autres Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Concert organisé par le café associatif Aux Goût des Autres à la Cornuaille le dimanche 8 février à 17h.

Concert avec le groupe ORANGE CATS. Participation au chapeau !

Atelier laine feutré de 13h30 à 16h30 sur inscription à louellagentil@proton.me ou 06 52 29 37 40

A partir de 16h30, restauration sur place bar & crêpes .

Café associatif Aux Goût des Autres Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire cafelacornuaille@gmail.com

English :

Concert organized by the café associatif Aux Goût des Autres at La Cornuaille on Sunday February 8 at 5pm.

