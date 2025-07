Concert du groupe Plastic Discover La Chapelle-sur-Dun

Concert du groupe Plastic Discover La Chapelle-sur-Dun samedi 5 juillet 2025.

Concert du groupe Plastic Discover

Le comité des fêtes de La Chapelle sur Dun La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Concert du Groupe Plastic Discover pop, rock, funky.

Accès libre, buvette et petite restauration sur place.

A 19h00.

Concert du Groupe Plastic Discover pop, rock, funky.

Accès libre, buvette et petite restauration sur place.

A 19h00. .

Le comité des fêtes de La Chapelle sur Dun La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie comitedesfeteslachapelle76@gmail.com

English : Concert du groupe Plastic Discover

Concert by Plastic Discover: pop, rock, funky.

Free admission, refreshments and snacks on site.

At 7pm.

German :

Konzert der Gruppe Plastic Discover: Pop, Rock, Funky.

Freier Zugang, Getränke und kleine Snacks vor Ort.

19.00 Uhr.

Italiano :

Concerto dei Plastic Discover: pop, rock, funky.

Ingresso libero, rinfresco e snack sul posto.

Alle 19.00.

Espanol :

Concierto de Plastic Discover: pop, rock, funky.

Entrada gratuita, refrescos y aperitivos in situ.

A las 19.00 h.

L’événement Concert du groupe Plastic Discover La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre