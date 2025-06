Concert du groupe Popkorn à Asnelles Asnelles 21 juin 2025 19:30

2025-06-21 19:30:00

2025-06-21 22:30:00

2025-06-21

Venez fêter la musique et assister au concert du groupe Popkorn, avec en première partie le groupe Pepper Head. Restauration sur place.

Square Monique Pirroud

Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 6 86 16 72 47

English : Concert du groupe Popkorn à Asnelles

Come celebrate music and enjoy a concert by Popkorn, with opening act Pepper Head. Catering on site.

German : Concert du groupe Popkorn à Asnelles

Feiern Sie die Musik und sehen Sie sich das Konzert der Gruppe Popkorn an, mit der Gruppe Pepper Head als Vorgruppe. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Venite a festeggiare la musica e godetevi il concerto di Popkorn, con l’apertura di Pepper Head. Catering in loco.

Espanol :

Ven a celebrar la música y disfruta de un concierto de Popkorn, con el telonero Pepper Head. Catering in situ.

