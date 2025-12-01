Concert du groupe Quart’Saxes Rémalard Rémalard en Perche

Rémalard Eglise Saint-Germain Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le groupe Quart’Saxes, composé de 4 saxophonistes connus pour leurs nombreuses participations à des festivals dont Jazz sous les pommiers à Coutances et aux animations données au Jardin Dior de Granville, interpréteront entre autres des Noëls classiques et jazz.

À l’issue du concert, un goûter de Noël sera offert par l’APOR.

Pratique en l’église Saint-Germain de Rémalard, organisé par l’APOR ( Association Partrimoine et Orgue de Rémalard). .

Rémalard Eglise Saint-Germain Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr

