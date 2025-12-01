Concert du groupe Quart’Saxes Rémalard Rémalard en Perche
Concert du groupe Quart’Saxes Rémalard Rémalard en Perche dimanche 14 décembre 2025.
Concert du groupe Quart’Saxes
Rémalard Eglise Saint-Germain Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le groupe Quart’Saxes, composé de 4 saxophonistes connus pour leurs nombreuses participations à des festivals dont Jazz sous les pommiers à Coutances et aux animations données au Jardin Dior de Granville, interpréteront entre autres des Noëls classiques et jazz.
À l’issue du concert, un goûter de Noël sera offert par l’APOR.
Pratique en l’église Saint-Germain de Rémalard, organisé par l’APOR ( Association Partrimoine et Orgue de Rémalard). .
Rémalard Eglise Saint-Germain Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr
English : Concert du groupe Quart’Saxes
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert du groupe Quart’Saxes Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-10-20 par OT CdC Coeur du Perche