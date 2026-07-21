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AGENDA · Fouleix

Concert du groupe Que d’amour Fouleix

vendredi 7 août 2026 · Fouleix

Concert du groupe Que d’amour Fouleix

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
1065 route des petits bois
Ville
24380 Fouleix
Département
Dordogne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Fouleix

Concert du groupe Que d’amour

1065 route des petits bois Fouleix Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Le vendredi 7 août à 20 h 30, le village de Fouleix accueillera Que d’Amour ! un concert exceptionnel en plein air réunissant la chanteuse néerlandaise Ellen ten Damme, la pianiste ukrainienne de renommée internationale Anna Fedorova et un ensemble de musiciens des plus talentueux
Le vendredi 7 août 2026 à 20 h 30, le village de Fouleix accueillera Que
d’Amour !, un concert exceptionnel en plein air réunissant la chanteuse néerlandaise Ellen ten
Damme, la pianiste ukrainienne de renommée internationale Anna Fedorova et un ensemble de
musiciens parmi les plus talentueux de la scène classique européenne   .

1065 route des petits bois Fouleix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 27 86 05 

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English : Concert du groupe Que d’amour

The village of Fouleix will host *Que d’Amour!*, an exceptional open-air concert featuring the Dutch singer Ellen ten Damme, the internationally renowned Ukrainian pianist Anna Fedorova and an ensemble of
some of the most talented musicians on the European classic music scene

L’événement Concert du groupe Que d’amour Fouleix a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux