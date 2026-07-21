Concert du groupe Que d’amour Fouleix
vendredi 7 août 2026 · Fouleix
Informations pratiques
Fouleix
Concert du groupe Que d’amour
1065 route des petits bois Fouleix Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Le vendredi 7 août à 20 h 30, le village de Fouleix accueillera Que d’Amour ! un concert exceptionnel en plein air réunissant la chanteuse néerlandaise Ellen ten Damme, la pianiste ukrainienne de renommée internationale Anna Fedorova et un ensemble de musiciens des plus talentueux
Le vendredi 7 août 2026 à 20 h 30, le village de Fouleix accueillera Que
d’Amour !, un concert exceptionnel en plein air réunissant la chanteuse néerlandaise Ellen ten
Damme, la pianiste ukrainienne de renommée internationale Anna Fedorova et un ensemble de
musiciens parmi les plus talentueux de la scène classique européenne .
1065 route des petits bois Fouleix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 27 86 05
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English : Concert du groupe Que d’amour
The village of Fouleix will host *Que d’Amour!*, an exceptional open-air concert featuring the Dutch singer Ellen ten Damme, the internationally renowned Ukrainian pianist Anna Fedorova and an ensemble of
some of the most talented musicians on the European classic music scene
L’événement Concert du groupe Que d’amour Fouleix a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux