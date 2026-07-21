Informations pratiques

Fouleix

Concert du groupe Que d’amour

1065 route des petits bois Fouleix Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le vendredi 7 août à 20 h 30, le village de Fouleix accueillera Que d’Amour ! un concert exceptionnel en plein air réunissant la chanteuse néerlandaise Ellen ten Damme, la pianiste ukrainienne de renommée internationale Anna Fedorova et un ensemble de musiciens des plus talentueux

Le vendredi 7 août 2026 à 20 h 30, le village de Fouleix accueillera Que

d’Amour !, un concert exceptionnel en plein air réunissant la chanteuse néerlandaise Ellen ten

Damme, la pianiste ukrainienne de renommée internationale Anna Fedorova et un ensemble de

musiciens parmi les plus talentueux de la scène classique européenne .

1065 route des petits bois Fouleix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 27 86 05

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English : Concert du groupe Que d’amour

The village of Fouleix will host *Que d’Amour!*, an exceptional open-air concert featuring the Dutch singer Ellen ten Damme, the internationally renowned Ukrainian pianist Anna Fedorova and an ensemble of

some of the most talented musicians on the European classic music scene

L’événement Concert du groupe Que d’amour Fouleix a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux