Concert du groupe Quintette d’Olt

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Participation libre

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Clarinette, Hautbois, Flute, Saxophone, Cor

Clarinette, Hautbois, Flute, Saxophone, Cor. 5 musiciens de l’Harmonie de Cahors se sont liés d’amitié et travaillent ensemble.

Ils préparent plusieurs grandes pièces de célèbres compositeurs Rossini, Ravel, Danzi, Gounod, Barry, Chaplin et autres.

Ce concert est organisé par KIVUVU ESPOIR, association qui a pour but de permettre le fonctionnement de l’hôpital de campagne Milwanbongo en République démocratique du Congo, de lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition et encourager la production locale par l’accompagnement des associations d’agriculteurs, éleveurs et pisciculteurs. .

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 85 88 57 15 m.o.blanchou@gmail.com

English :

Clarinet, Oboe, Flute, Saxophone, French Horn

German :

Klarinette, Oboe, Flöte, Saxophon, Horn

Italiano :

Clarinetto, Oboe, Flauto, Sassofono, Corno francese

Espanol :

Clarinete, oboe, flauta, saxofón, trompa

