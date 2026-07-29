UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douarnenez

Concert du groupe Reverend Beat-Man & Milan Slick Bar Le Pavé Douarnenez

samedi 15 août 2026 · Bar Le Pavé · Douarnenez

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Bar Le Pavé
Adresse
9 rue Voltaire
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Concert du groupe Reverend Beat-Man & Milan Slick

Bar Le Pavé 9 rue Voltaire Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Garage rock avec une forte influence blues.   .

Bar Le Pavé 9 rue Voltaire Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 87 32 75 26 

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English :

L’événement Concert du groupe Reverend Beat-Man & Milan Slick Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-22 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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