AGENDA · Douarnenez
Concert du groupe Reverend Beat-Man & Milan Slick Bar Le Pavé Douarnenez
samedi 15 août 2026 · Bar Le Pavé · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Concert du groupe Reverend Beat-Man & Milan Slick
Bar Le Pavé 9 rue Voltaire Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Garage rock avec une forte influence blues. .
Bar Le Pavé 9 rue Voltaire Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 87 32 75 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert du groupe Reverend Beat-Man & Milan Slick Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-22 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
À voir aussi à Douarnenez (Finistère)
- Geführter Fotospaziergang durch Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez 29 juillet 2026
- Visite du chantier de restauration de l’Estran Port-musée Douarnenez 29 juillet 2026
- Duo ENDRO à la Chapelle Ste Hélène Rue Anatole France Douarnenez 29 juillet 2026
- Führungen durch die Altstadt, auf Deutsch. Office de Tourisme Douarnenez 30 juillet 2026
- Geführter Fotospaziergang durch Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez 30 juillet 2026