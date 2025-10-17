CONCERT DU GROUPE SCAT’N’SCRATCH Juvignac

Le vendredi 17 octobre à 18h, le groupe Scat’n’Scratch se produira à la Médiathèque Théodore Monod.

Un concert convivial et énergique qui ouvre la saison des Apéros live .

Groupe vocal né au JAM de Montpellier, Scat’n’Scratch fusionne les voix d’Odile, Léa, Manon, Loïs, Gwèn et Mickaël.

Issus d’horizons musicaux différents, ces six talentueux artistes ont créé un show unique a cappella, entremêlant les genres et les notes d’humour.

Rythmique beatbox, ligne de basse chantée, mélodies et harmonies vocales…

Le seul instrument présent sur scène est… la voix ! Le répertoire, lui, est multiple, naviguant entre soul, jazz, funk, pop ou en encore hip hop.

Un concert à l’énergie pétillante, servi par une mise en scène pleine de malice et une belle complicité. Ces six-là laisseront le public… sans voix!

Places limitées, réservation conseillée mediatheque@juvignac.fr .

Rue du Poumpidou Juvignac 34990 Hérault Occitanie

English :

On Friday October 17 at 6pm, the band Scat?n?Scratch will perform at the Médiathèque Théodore Monod.

A friendly, energetic concert to open the Apéros live season.

German :

Am Freitag, den 17. Oktober um 18 Uhr tritt die Gruppe Scat?n?Scratch in der Mediathek Théodore Monod auf.

Ein geselliges und energiegeladenes Konzert, mit dem die Saison der Apéros live eröffnet wird.

Italiano :

Venerdì 17 ottobre alle 18.00, il gruppo Scat?n?Scratch si esibirà alla Médiathèque Théodore Monod.

Un concerto simpatico ed energico per aprire la stagione Apéros live .

Espanol :

El viernes 17 de octubre a las 18.00 horas, el grupo Scat?n?Scratch actuará en la Mediateca Théodore Monod.

Un concierto simpático y enérgico para inaugurar la temporada Apéros live .

