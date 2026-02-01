Concert du groupe Shubiao Quartet

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 21:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Concert du groupe Shubiao Quartet

Shubiao Quartet revisite les morceaux traditionnels des peuples nomades d’Asie centrale Mongolie, Tuva, Altaï et Kalmoukie et s’approprie les thèmes de prédilection de leurs bardes louanges à la nature, au mode de vie pastoral, à la terre natale, aux liens familiaux, ainsi que les grandes épopées des empires glorieux. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Shubiao Quartet

L’événement Concert du groupe Shubiao Quartet Montargis a été mis à jour le 2026-01-23 par OT MONTARGIS