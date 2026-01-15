Concert du groupe Simple et efficace Le Parallèle Club concert de Montendre Montendre
Concert du groupe Simple et efficace
Le Parallèle Club concert de Montendre 29 avenue de Onda Montendre Charente-Maritime
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Le groupe Simple & Efficace a parfaitement porté son nom une ambiance festive qui nous a tous fait chanter et vibrer ensemble.
Le Parallèle Club concert de Montendre 29 avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 03 18 rockschooldrive@gmail.com
English :
The Simple & Efficient band lived up to its name: a festive atmosphere that had us all singing and vibrating together.
