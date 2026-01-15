Concert du groupe Simple et efficace Le Parallèle Club concert de Montendre Montendre

Concert du groupe Simple et efficace

Le Parallèle Club concert de Montendre 29 avenue de Onda Montendre Charente-Maritime

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le groupe Simple & Efficace a parfaitement porté son nom une ambiance festive qui nous a tous fait chanter et vibrer ensemble.

Le Parallèle Club concert de Montendre 29 avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 03 18 rockschooldrive@gmail.com

