Concert du groupe SkeeQ Saint-Marc-le-Blanc

Concert du groupe SkeeQ

Rue du Lavoir Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 20:00:00

2026-01-30

Dans le cadre des Flambées Celtik, Culture Couesnon Marches de Bretagne vous invite à un concert de musique d’inspiration scandinave.

Passionné par la musique traditionnelle suédoise, le trio breton SkeeQ a choisi de composer ses propres thèmes, en s’inspirant de l’esthétique scandinave et de nombreuses influences allant de la musique baroque aux musiques du monde.

Les cordes se frottent et sympathisent, les cultures se croisent, les airs anciens et nouveaux s’entremêlent étroitement. Des phrasés ciselés, des ornements élégants, des unissons complices… notre esprit s’envole dans une douce danse qui ne connaît pas de frontières.

Tout public

Gratuit, Réservation conseillée .

Rue du Lavoir Saint-Marc-le-Blanc 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

