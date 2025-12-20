Concert du groupe Soultitude Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Concert du groupe Soultitude

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Soultitude revisite les pépites de la soul épicées aux rythmes latins et caribéens.

La trilogie propose une chanson française originale aux textes ciselées sur des rythmes de tous les continents.

Réservation conseillée.

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

English : Concert du groupe Soultitude

Soultitude revisits soul nuggets spiced up with Latin and Caribbean rhythms.

The trilogy offers original French chanson with lyrics chiselled to rhythms from every continent.

Reservations recommended.

