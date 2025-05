Concert du groupe Swing June – Villefranche-du-Périgord, 7 juin 2025 07:00, Villefranche-du-Périgord.

Dordogne

Concert du groupe Swing June 6/8 place de la liberté Villefranche-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : 2025-06-07

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Concert du Groupe Swing June duo de jazz guitare et Saxophone,Place de la Liberté

Restauration possible dès 19h

Concert du Groupe Swing June duo de jazz guitare et Saxophone ,Place de la Liberté

6/8 place de la liberté

Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 37 97

English : Concert du groupe Swing June

Concert by the Swing June group: jazz duo with guitar and saxophone,Place de la Liberté

Catering available from 7pm

German : Concert du groupe Swing June

Konzert der Gruppe Swing June: Jazz-Duo Gitarre und Saxophon,Place de la Liberté

Verpflegung ab 19 Uhr möglich

Italiano :

Concerto del gruppo Swing June: duo jazz di chitarra e sassofono, Place de la Liberté

Catering disponibile dalle 19.00

Espanol : Concert du groupe Swing June

Concierto del grupo Swing June: dúo de jazz guitarra y saxofón, Place de la Liberté

Catering disponible a partir de las 19.00 horas

L’événement Concert du groupe Swing June Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2025-05-14 par Périgord Noir Vallée Dordogne