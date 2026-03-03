Concert du groupe The Radio Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Concert du groupe The Radio Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin vendredi 3 avril 2026.
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
2026-04-03
La Dame du Lac accueille The Radio, groupe jazz/rock anglophone.
Réservation recommandée pour la restauration. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
