Concert du groupe The Radio Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Concert du groupe The Radio

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

La Dame du Lac accueille The Radio, groupe jazz/rock anglophone.

Réservation recommandée pour la restauration. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

