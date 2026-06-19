Concert du groupe Too M’Soul Rythm N Blues rue Haute Drée

Drée

Concert du groupe Too M’Soul Rythm N Blues

rue Haute Cour de la Mairie Drée Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’association Drée Animation, en partenariat avec la commune de Drée, vous invite à une soirée musicale exceptionnelle le samedi 4 juillet 2026 à 20h, en compagnie du groupe Too M’Soul !

Composé de 10 musiciens passionnés, Too M’Soul vous propose un voyage au cœur du rhythm & blues et de la soul des années 60/70, en reprenant les grands classiques de James Brown, Otis Redding, Joe Cocker, les Blues Brothers ou encore Al Jarreau. Une musique entraînante et fédératrice, portée par une rythmique efficace, des cuivres éclatants et des voix envoûtantes, pour un véritable moment de partage et de convivialité.

Ces artistes, aux parcours variés (enseignants, musiciens professionnels ou amateurs, responsables d’écoles de musique…), se réunissent autour d’une même passion faire vivre l’énergie et l’émotion de ces incontournables de la musique soul.

Lieu Cour derrière la mairie de Drée

En cas de mauvais temps repli à l’église

Entrée libre participation au chapeau

Une soirée festive et chaleureuse à ne pas manquer ! .

rue Haute Cour de la Mairie Drée 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté dreeanimation@gmail.com

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English : Concert du groupe Too M’Soul Rythm N Blues

L’événement Concert du groupe Too M’Soul Rythm N Blues Drée a été mis à jour le 2026-06-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)