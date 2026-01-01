concert du groupe VISCERALIS ROSA La Maison des 3 Métiers Crozon

concert du groupe VISCERALIS ROSA

La Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09 22:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Une rencontre artistique exaltée entre Caroline, chanteuse de rue et Laure, harpiste aux origines franco-argentine. Un récit musical onirique et des textes fédérateurs qui nous transportent dans un univers poétique, sensible et doux rythmé par les nuances subtiles des percussions de Thibault. Ce voyage imprégné de musiques du monde nous emporte, de la France vers l’Amérique du sud, par de touchants détours. .

La Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 56 10 67 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : concert du groupe VISCERALIS ROSA

L’événement concert du groupe VISCERALIS ROSA Crozon a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime