Concert du groupe vocal Bella Ciao Auditorium, Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Concert du groupe vocal Bella Ciao

Auditorium, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-06 15:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le groupe goubétois Bella Ciao organise un concert pour mettre de la musique dans votre après-midi!

Auditorium, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes groupevocalbellaciao@gmail.com

English :

The Goubetois group Bella Ciao is organizing a concert to add some music to your afternoon!

German :

Die Goubétoiser Band Bella Ciao organisiert ein Konzert, um Musik in den Nachmittag zu bringen!

Italiano :

Il gruppo Bella Ciao di Goubet organizza un concerto per aggiungere un po’ di musica al vostro pomeriggio!

Espanol :

El grupo Bella Ciao de Goubet organiza un concierto para amenizar la tarde

