Concert du groupe vocal Bella Ciao Auditorium, Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Auditorium, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Le groupe goubétois Bella Ciao organise un concert pour mettre de la musique dans votre après-midi!
Auditorium, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes groupevocalbellaciao@gmail.com
English :
The Goubetois group Bella Ciao is organizing a concert to add some music to your afternoon!
German :
Die Goubétoiser Band Bella Ciao organisiert ein Konzert, um Musik in den Nachmittag zu bringen!
Italiano :
Il gruppo Bella Ciao di Goubet organizza un concerto per aggiungere un po’ di musica al vostro pomeriggio!
Espanol :
El grupo Bella Ciao de Goubet organiza un concierto para amenizar la tarde
