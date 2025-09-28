Concert du groupe vocal « Ensemble Lacrabe » Rue du Musée Brassempouy

Les Amis de Brassempouy vous convient au concert du groupe vocal « Ensemble Lacrabe » à l’église de Brassempouy, samedi 28 septembre à 16h. Venez nombreux les écouter !

Rue du Musée Eglise Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 amisdebrassempouy@gmail.com

English : Concert du groupe vocal « Ensemble Lacrabe »

Les Amis de Brassempouy invite you to a concert by the vocal group « Ensemble Lacrabe » at Brassempouy church, Saturday September 28 at 4pm. Come and listen to them!

German : Concert du groupe vocal « Ensemble Lacrabe »

Die Freunde von Brassempouy laden Sie zum Konzert der Vokalgruppe « Ensemble Lacrabe » in der Kirche von Brassempouy am Samstag, den 28. September um 16 Uhr ein. Kommen Sie zahlreich und hören Sie ihnen zu!

Italiano :

Gli Amici di Brassempouy vi invitano al concerto del gruppo vocale « Ensemble Lacrabe » nella chiesa di Brassempouy sabato 28 settembre alle ore 16.00. Venite ad ascoltarli!

Espanol : Concert du groupe vocal « Ensemble Lacrabe »

Los Amigos de Brassempouy le invitan a un concierto del grupo vocal « Ensemble Lacrabe » en la iglesia de Brassempouy el sábado 28 de septiembre a las 16:00 h. ¡Venga a escucharlos!

