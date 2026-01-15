Concert du groupe vocal Jack et les Anémones Bar Chez Cathy Penmarch

Concert du groupe vocal Jack et les Anémones

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Jack et les Anémones est un groupe vocal créé en pays Bigouden sud en 2012 par Félicie Garric et Jean-Luc Brosse, musiciens professionnels, et constitué d’une quinzaine de participants bénévoles qui se réunissent chaque mardi soir. Motivés exclusivement par le plaisir de chanter, ils se produisent dans des lieux très divers en fonction des demandes et de leur disponibilité et partagent ainsi des moments de plaisir et de convivialité. Le nom Jack et les Anémones a été imaginé à partir de la première chanson que nous avons travaillée (Fiche Le Camp Jack) et du local dans lequel nous répétons (ancienne salle des Anémones).

Quel répertoire ? Il est constitué de chansons françaises et anglophones des années 40 à nos jours. Pop, Doo Wop, Rock’n roll, Swing, ballades… la liste n’est pas close. Les chansons sont choisies de manière à permettre des harmonies vocales à 2 ou 3 pupitres, chaque participant(e) ayant la possibilité de chanter tantôt en lead, tantôt en choeur. Les arrangements sont originaux et personnalisés, et la présentation dynamique.

Nombre de places limité Sur réservation libre participation .

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31

