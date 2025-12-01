Concert du groupe vocal Les Polyphoniques Auditorium, Cité de la musique Romans-sur-Isère
Concert du groupe vocal Les Polyphoniques Auditorium, Cité de la musique Romans-sur-Isère samedi 20 décembre 2025.
Concert du groupe vocal Les Polyphoniques
Auditorium, Cité de la musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
2025-12-20 17:30:00
2025-12-20
2025-12-20
Concert organisé par les Polyphoniques: Maloni Fipagi, groupe de 6 hommes de la Drôme des Collines qui interprètent des chants corses et des chants du monde principalement a capella ou avec quelques instruments guitare, harmonica.
Auditorium, Cité de la musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes malonifipagi@gmail.com
English :
Concert organized by Les Polyphoniques: Maloni Fipagi, a group of 6 men from the Drôme des Collines region who perform Corsican and world songs, mainly a capella or with a few instruments: guitar, harmonica.
German :
Konzert organisiert von Les Polyphoniques: Maloni Fipagi, eine Gruppe von 6 Männern aus der Drôme des Collines, die korsische Lieder und Lieder aus aller Welt vortragen, hauptsächlich a capella oder mit einigen Instrumenten: Gitarre, Mundharmonika.
Italiano :
Concerto organizzato da Les Polyphoniques: Maloni Fipagi, un gruppo di 6 uomini della Drôme des Collines che eseguono canzoni corse e del mondo, principalmente a cappella o con alcuni strumenti: chitarra, armonica.
Espanol :
Concierto organizado por Les Polyphoniques: Maloni Fipagi, un grupo de 6 hombres de la Drôme des Collines que interpretan canciones corsas y del mundo, principalmente a capella o con algunos instrumentos: guitarra, armónica.
