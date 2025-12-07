Concert du groupe vocal Méli-Mélody Salle des fêtes Médis

Concert du groupe vocal Méli-Mélody

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Médis Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Méli-Mélody se produira en concert à la salle des fêtes, au profit du Téléthon.

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 21 30 45

English :

Méli-Mélody will be performing at the Salle des Fêtes, in aid of the Telethon.

German :

Méli-Mélody wird im Festsaal ein Konzert zugunsten des Telethon geben.

Italiano :

I Méli-Mélody si esibiranno in concerto alla Salle des Fêtes, a favore di Telethon.

Espanol :

Méli-Mélody actuará en concierto en la Salle des Fêtes, a beneficio del Telethon.

