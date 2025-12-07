Concert du groupe vocal Méli-Mélody Salle des fêtes Médis
Concert du groupe vocal Méli-Mélody Salle des fêtes Médis dimanche 7 décembre 2025.
Concert du groupe vocal Méli-Mélody
Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Médis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Méli-Mélody se produira en concert à la salle des fêtes, au profit du Téléthon.
.
Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 21 30 45
English :
Méli-Mélody will be performing at the Salle des Fêtes, in aid of the Telethon.
German :
Méli-Mélody wird im Festsaal ein Konzert zugunsten des Telethon geben.
Italiano :
I Méli-Mélody si esibiranno in concerto alla Salle des Fêtes, a favore di Telethon.
Espanol :
Méli-Mélody actuará en concierto en la Salle des Fêtes, a beneficio del Telethon.
L’événement Concert du groupe vocal Méli-Mélody Médis a été mis à jour le 2025-11-24 par Royan Atlantique