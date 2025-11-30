Concert du Groupe Vocal MELIMELODIE Fursac

Concert du Groupe Vocal MELIMELODIE Fursac dimanche 30 novembre 2025.

Concert du Groupe Vocal MELIMELODIE

Salle des Fêtes Fursac Creuse

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Le Groupe Vocal MELIMELODIE est originaire de Pontarion.

Au programme de ce concert, un guitariste et une vingtaine de choristes interprètent un répertoire varié (en 2 parties de 45 min chacune), où se mêlent des succès de Piaf, Aznavour, Goldman, Bachelet, Delpech, la Compagnie Créole et bien d’autres…

Réservation conseillée au 06 81 19 70 67,

Tarif 6 €uros. .

Salle des Fêtes Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 70 67

English : Concert du Groupe Vocal MELIMELODIE

German : Concert du Groupe Vocal MELIMELODIE

Italiano :

Espanol : Concert du Groupe Vocal MELIMELODIE

L’événement Concert du Groupe Vocal MELIMELODIE Fursac a été mis à jour le 2025-10-20 par Creuse Tourisme