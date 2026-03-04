Concert du groupe vocal Mélo’fil Good Saint-Alban

Concert du groupe vocal Mélo’fil Good

Salle des Fêtes Saint-Alban Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Premier concert du groupe vocal Mélo’fil Good, dirigé par leurs 2 chefs Maëlle Audic et Gilles Noulin.

Participation au chapeau.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’association par mail ou téléphone. .

Salle des Fêtes Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 00 33 99

