Concert du groupe Volga Loire Saint-Gaudent

Concert du groupe Volga Loire Saint-Gaudent samedi 4 octobre 2025.

Concert du groupe Volga Loire

Saint-Gaudent Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Concert du groupe VOLGA-LOIRE à la salle du Foyer Rural à 20h30.

3 Musiciens Violon, accordéon, guitare, contrebasse et chant.

Musique d’Europe de l’Est, jazz, jazz manouche, chanson française et internationale.

Entrée 10€. .

Saint-Gaudent 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 15 45 62

English : Concert du groupe Volga Loire

German : Concert du groupe Volga Loire

Italiano :

Espanol : Concert du groupe Volga Loire

L’événement Concert du groupe Volga Loire Saint-Gaudent a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou