Concert du groupe Volga Loire Saint-Gaudent samedi 4 octobre 2025.
Concert du groupe VOLGA-LOIRE à la salle du Foyer Rural à 20h30.
3 Musiciens Violon, accordéon, guitare, contrebasse et chant.
Musique d’Europe de l’Est, jazz, jazz manouche, chanson française et internationale.
Entrée 10€. .
Saint-Gaudent 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 15 45 62
