Concert du groupe Wazo à La Scénette La Scénette Léobard

Concert du groupe Wazo à La Scénette

La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard Lot

Tarif : – – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Wazo est à l’origine un duo musical poignant en pop française (David menauge et Hervé Lessenne).

Wazo est né au printemps 2022 avec David et Hervé, deux boules d’énergie qui feront exploser toutes vos émotions à travers un répertoire surprenant et deux voix de caractère qui se répondent ou s’entremêlent.

Wazo est désormais rejoint par deux autres musiciens (Dykana et Leopold Lessenne) et forme un quatuor.

Inspirés par les plus grands auteurs-compositeurs français mais aussi par la pop ou le rock indépendant anglais, David et Hervé mélangent avec plaisir leurs deux univers artistiques complémentaires. C'est donc en totale harmonie qu'ils composent et cela ne manque pas de surprendre le public tant sur la musique, le texte et le visuel.

A découvrir dans leur spectacle L'Wazo !

.

La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 contact@scenette.fr

English :

Wazo was originally a poignant French pop duo (David menauge and Hervé Lessenne).

Wazo was born in the spring of 2022 with David and Hervé, two balls of energy who will explode all your emotions through a surprising repertoire and two characterful voices that respond or intermingle.

Wazo is now joined by two other musicians (Dykana and Leopold Lessenne) to form a quartet.

Inspired by the greatest French songwriters as well as English pop and indie rock, David and Hervé happily blend their two complementary artistic worlds

L’événement Concert du groupe Wazo à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Gourdon