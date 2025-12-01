Concert du groupe Wilson (folk rock) Percy-en-Normandie
Concert du groupe Wilson (folk rock) Percy-en-Normandie vendredi 19 décembre 2025.
3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
2025-12-19
Concert du groupe Wilson (folk rock) ambiance seventies !
Début du concert à 19h. Prix libre. Ouvert à tous.
Boissons et restauration disponible sur place (camion pizza). .
3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07
