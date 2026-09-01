Informations pratiques

Goujounac

Concert du groupe Zizanis au Tympan

Café associatif Le Tympan Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Le café associatif le Tympan accueille le duo Zizanis pour une soirée aux rythmes brésiliens et influences créoles

Le café associatif le Tympan accueille le duo Zizanis pour une soirée aux rythmes brésiliens et influences créoles.

Après de nombreuses années à tourner autour de cette évidence, les soeurs, Anais et Ophélie, polyglottes crée le groupe Zizanis Brasilo-Franco-Criolo. Avec des pépites récoltées de l'autre coté de l'Equateur et des pépites sortant tout droit de leurs cours.

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Café associatif Le Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie assoletympan46@gmail.com

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English :

The community café Le Tympan welcomes the duo Zizanis for an evening of Brazilian rhythms and Creole influences

L’événement Concert du groupe Zizanis au Tympan Goujounac a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Gourdon