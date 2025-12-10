Concert du Groupement Culturel Breton Redon

Concert du Groupement Culturel Breton

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-29 17:00:00

fin : 2026-01-29 19:30:00

2026-01-29

Les ateliers éveil et découverte enfants de l’école de musique traditionnelle de Redon conduit par Mannaïg Le Guével se produisent pour vous. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

