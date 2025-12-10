Concert du Groupement Culturel Breton Redon
Concert du Groupement Culturel Breton Redon jeudi 29 janvier 2026.
Concert du Groupement Culturel Breton
1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 17:00:00
fin : 2026-01-29 19:30:00
Date(s) :
2026-01-29
Les ateliers éveil et découverte enfants de l’école de musique traditionnelle de Redon conduit par Mannaïg Le Guével se produisent pour vous. .
1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14
English :
L’événement Concert du Groupement Culturel Breton Redon a été mis à jour le 2025-12-10 par OT PAYS DE REDON