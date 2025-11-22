Concert du jeune artiste suisse Stéphane L’Intégral Belley
Concert du jeune artiste suisse Stéphane L’Intégral Belley samedi 22 novembre 2025.
Concert du jeune artiste suisse Stéphane
L’Intégral 422 avenue Hoff Belley Ain
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Armée d’une énergie brute, une insolence rock’n’roll et une tendre poésie, Stéphane raconte aujourd’hui ses histoires, et celles des autres comme si elles étaient siennes.
.
L’Intégral 422 avenue Hoff Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 42 31 88 lintegral@belley.fr
English :
Armed with raw energy, rock’n’roll insolence and tender poetry, Stéphane now tells her stories, and those of others, as if they were her own.
German :
Bewaffnet mit roher Energie, Rock?n?Roll-Frechheit und zarter Poesie erzählt Stéphane heute ihre Geschichten und die der anderen, als wären sie ihre eigenen.
Italiano :
Armata di energia cruda, insolenza rock’n’roll e tenera poesia, Stéphane ora racconta le sue storie e quelle degli altri come se fossero le sue.
Espanol :
Armada de energía bruta, insolencia rock?n?roll y tierna poesía, Stéphane cuenta ahora sus historias, y las de los demás, como si fueran suyas.
L’événement Concert du jeune artiste suisse Stéphane Belley a été mis à jour le 2025-04-18 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier