Concert du jeune chœur de l’Oise

Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Jeune chœur de l’Oise est une formation chorale émanant du Conservatoire municipal de Creil et accueille depuis 2010 quinze enfants de tous horizons, d’influence et de cultures différentes qui se retrouvent autour de la même passion du chant choral

Le Jeune chœur de l’Oise est une formation chorale émanant du Conservatoire municipal de Creil et accueille depuis 2010 quinze enfants de tous horizons, d’influence et de cultures différentes qui se retrouvent autour de la même passion du chant choral. Ils ont en commun d’avoir tous pris part au cursus CHAM du Conservatoire de Creil (classe à horaires aménagés musique, équivalent du sport/étude pour le chant choral). L’objectif primordial est la pratique chantée effectuée en groupe, l’intégration de chaque enfant dans une discipline collective, par l’épanouissement dans la musique vocale. Chaque enfant comprend vite qu’il intègre un groupe, que chacun apporte son vécu, ses qualités et ses questions au service du chœur.

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Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 87 43 63 81 rossi.digenda@wanadoo.fr

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English :

Le Jeune ch?ur de l’Oise is a choral group from the Creil Municipal Conservatory. Since 2010, it has welcomed fifteen children from all backgrounds, influences and cultures who share the same passion for choral singing

L’événement Concert du jeune chœur de l’Oise Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-11 par OT CVL Vignoble