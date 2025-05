Concert du Jugendblasorchester der Stadt Münnerstadt – Salle polyvalente Stenay, 10 mai 2025 17:00, Stenay.

Meuse

Concert du Jugendblasorchester der Stadt Münnerstadt Salle polyvalente 3 Chemin des loisirs Stenay Meuse

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-10 17:00:00

fin : 2025-05-10

Date(s) :

2025-05-10

L’orchestre d’harmonie de l’École de musique de Münnerstadt (Allemagne), dirigé par le chef d’orchestre Thomas Reuß, présente un concert exceptionnel dans le cadre des festivités du jumelage entre Stenay et Münnerstadt. Un événement à ne pas manquer !Tout public

0 EUR.

Salle polyvalente 3 Chemin des loisirs

Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 30 31

English :

The wind band of the Münnerstadt School of Music (Germany), led by conductor Thomas Reuß, presents an exceptional concert as part of the twinning festivities between Stenay and Münnerstadt. An event not to be missed!

German :

Das Blasorchester der Musikschule Münnerstadt (Deutschland), unter der Leitung des Dirigenten Thomas Reuß, präsentiert ein außergewöhnliches Konzert im Rahmen der Feierlichkeiten zur Städtepartnerschaft zwischen Stenay und Münnerstadt. Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

La banda di fiati della Scuola di Musica di Münnerstadt (Germania), guidata dal direttore Thomas Reuß, presenta un concerto eccezionale nell’ambito delle celebrazioni del gemellaggio tra Stenay e Münnerstadt. Un evento da non perdere!

Espanol :

La banda de viento de la Escuela Superior de Música de Münnerstadt (Alemania), dirigida por el director Thomas Reuß, presenta un concierto excepcional en el marco de las celebraciones de hermanamiento entre Stenay y Münnerstadt. Un acontecimiento que no debe perderse

L’événement Concert du Jugendblasorchester der Stadt Münnerstadt Stenay a été mis à jour le 2025-05-05 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE