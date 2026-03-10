Concert du K, chorale de la Soufflerie L’Auditorium Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-04 20:00 – 21:30

Gratuit : non GratuitSans réservation, entrée libre (dans la limite des places disponibles) Age maximum : 99

En septembre 2024, la Soufflerie s’est associée à la cheffe de chœur Jane Héraud pour créer une chorale résidente qui répète chaque semaine sur la scène de l’Auditorium ou à la Barakason. 80 femmes et hommes chantent a cappella un répertoire de musiques actuelles, principalement en anglais, clin d’œil à des artistes qui ont marqué l’histoire du pop-rock !Après avoir chanté au Théâtre en première partie de Maria Mazzotta, aux Fêtes de la musique de Rezé, ou encore aux Flâneries de Trentemoult, le K chantera le 4 mai sur la scène de l’Auditorium pour le premier concert annuel de la chorale. L’occasion de faire découvrir au public le travail accompli tout au long de l’année avec la cheffe de chœur Jane Héraud.

L'Auditorium Rezé 44400



