Concert du « Kiosque à Musique de Bourges » Saint-Doulchard 28 juin 2025 19:00

Cher

Concert du « Kiosque à Musique de Bourges » 1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher

Gratuit

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28 20:15:00

2025-06-28

Le Domaine de Varye accueil le « Kiosque à Musique de Bourges » pour vous livrer un concert d’exception !

Le « Kiosque à Musique de Bourges » se produira en plein air avec une formation réunissant cuivres, saxophones et percussion. Un programme varié et dynamique sera proposé, mêlant œuvres classiques et morceaux plus actuels.

Une exposition des œuvres réalisées par l’atelier municipal Les Têtes de l’art viendra compléter ce moment musical, pour le plaisir de tous.

Une belle soirée placée sous le signe de la musique et des arts visuels à ne pas manquer !

Rendez-vous à l’esplanade entre la grange et le château du Domaine de Varye. Repli couvert sur place en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Parkings gratuits sur la Route de Varye et dans la Rue de la Caillère .

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 59 86

English :

Domaine de Varye welcomes the « Kiosque à Musique de Bourges » for an exceptional concert!

German :

Die Domaine de Varye empfängt den « Kiosque à Musique de Bourges », um Ihnen ein außergewöhnliches Konzert zu liefern!

Italiano :

Il Domaine de Varye accoglie il « Kiosque à Musique de Bourges » per un concerto eccezionale!

Espanol :

El Domaine de Varye acoge al « Kiosque à Musique de Bourges » para un concierto excepcional

