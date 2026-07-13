Informations pratiques

Saint-Point-Lac

Concert du Lac Beethoven

Eglise Saint-Point-Lac Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Le deuxième concert des Concerts du Lac conduit le public au cœur de l’une des plus anciennes églises du Haut-Doubs. Édifiée à partir du XIIᵉ siècle sur les rives du lac Saint-Point, l’église Saint-Point offre un cadre d’une rare sérénité où l’architecture romane et gothique dialogue naturellement avec la musique de Ludwig van Beethoven.

Le programme réunit la Sonate en la bémol majeur op. 26, les Six Variations op. 34, plusieurs lieder parmi les plus inspirés du compositeur, ainsi que son premier grand cycle, An die ferne Geliebte, considéré comme le premier véritable cycle de l’histoire du lied allemand.

Interprétées par le ténor Jan Kobow et Arthur Schoonderwoerd sur un pianoforte Anton Walter (Vienne, vers 1795), ces œuvres retrouvent toute leur éloquence et leurs couleurs originelles.

Entre lyrisme, méditation et poésie, ce concert invite à découvrir un Beethoven intime, visionnaire, annonçant déjà le romantisme de Schubert. .

Eglise Saint-Point-Lac 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert du Lac Beethoven

L’événement Concert du Lac Beethoven Saint-Point-Lac a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS