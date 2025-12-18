Concert du Lightbrassband Place Carnot Mamers

Concert du Lightbrassband

Début : 2026-01-10 11:30:00

fin : 2026-01-10 12:30:00

2026-01-10

Cet ensemble de cuivres professionnel a pour volonté de faire découvrir et partager sa musique sur l’ensemble du territoire des Pays de La Loire.

Ce concert est proposé dans le cadre du Festival Ma Région Virtuose .

Gratuit Durée 45 minutes .

Place Carnot Halles de Mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

