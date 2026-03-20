Concert du lundi de Pâques Hunawihr
Concert du lundi de Pâques Hunawihr lundi 6 avril 2026.
Concert du lundi de Pâques
Hunawihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 16:30:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Comme chaque année, les musiciens de l’Harmonie Union se réunissent pour leur traditionnel concert de Pâques.
Comme chaque année, les musiciens de l’Harmonie Union et leur cheffe Anne KUHLMANN vous invitent à passer un bon moment musical en leur compagnie le lundi de Pâques.
Thème de l’année Les Voyages .
Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 55 54 25 fkuhlmann@costral.fr
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English :
Like every year, the musicians of the Harmonie Union get together for their traditional Easter concert.
L’événement Concert du lundi de Pâques Hunawihr a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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