Concert du Marché « Carmina Burana » Cahors
Concert du Marché « Carmina Burana » Cahors samedi 11 octobre 2025.
Concert du Marché « Carmina Burana »
17 place Chapou Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11 11:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Concert organisé par l’association des amis de l’Orgue de la Cathédrale en collaboration avec la paroisse de Cahors
Concert organisé par l’association des amis de l’Orgue de la Cathédrale en collaboration avec la paroisse de Cahors.
Concert du marché dans le cadre du 14ème Festival d’Orgue. .
17 place Chapou Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65
English :
Concert organized by the association des amis de l’Orgue de la Cathédrale in collaboration with the Cahors parish
German :
Konzert, organisiert von der Vereinigung der Freunde der Orgel der Kathedrale in Zusammenarbeit mit der Pfarrei von Cahors
Italiano :
Concerto organizzato dall’Associazione degli Amici dell’Organo della Cattedrale in collaborazione con la parrocchia di Cahors
Espanol :
Concierto organizado por la Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale en colaboración con la parroquia de Cahors
L’événement Concert du Marché « Carmina Burana » Cahors a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Cahors Vallée du Lot