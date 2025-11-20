Concert du Marché de Noel Duo Semia Auriac

Concert du Marché de Noel Duo Semia Auriac samedi 13 décembre 2025.

Auriac Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-13
2025-12-13

L’église Saint-Côme Saint-Damien accueillera le Duo Semia, composé de Maxime Valy au violon et Frédéric Valy à l’accordéon, pour un concert riche en émotions musicales
Organisé par l’association Les Courrijous dans le cadre du dixième marché de Noël d’Auriac   .

Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 01 91 74 

