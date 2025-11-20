Concert du Marché de Noel Duo Semia Auriac
Concert du Marché de Noel Duo Semia Auriac samedi 13 décembre 2025.
Concert du Marché de Noel Duo Semia
Auriac Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
L’église Saint-Côme Saint-Damien accueillera le Duo Semia, composé de Maxime Valy au violon et Frédéric Valy à l’accordéon, pour un concert riche en émotions musicales
Organisé par l’association Les Courrijous dans le cadre du dixième marché de Noël d’Auriac .
Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 01 91 74
English : Concert du Marché de Noel Duo Semia
German : Concert du Marché de Noel Duo Semia
Italiano :
Espanol : Concert du Marché de Noel Duo Semia
L’événement Concert du Marché de Noel Duo Semia Auriac a été mis à jour le 2025-11-18 par Corrèze Tourisme