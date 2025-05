Concert du marché Saint-Pierre – Saintes, 28 juin 2025 07:00, Saintes.

Charente-Maritime

Concert du marché Saint-Pierre Terrasse du marché Saint-Pierre Saintes Charente-Maritime

Concert organisé par l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes, pour donner un air de fête au grand marché du samedi matin.

English :

Concert organized by the Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes, to give a festive air to the big Saturday morning market.

German :

Vom Blasorchester der Stadt Saintes organisiertes Konzert, um dem großen Markt am Samstagmorgen eine festliche Atmosphäre zu verleihen.

Italiano :

Concerto organizzato dall’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes, per dare un’aria di festa al mercato del sabato mattina.

Espanol :

Concierto organizado por la Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes, para dar un aire festivo al mercado del sábado por la mañana.

