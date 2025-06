Concert du matin : Réveil à la macédonienne Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes 12 juillet 2025 09:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-12 09:30 – 10:30

Gratuit : oui Tout public

Dobrila Grašeska et Dorian Jovanovi? viennent de Macédoine du Nord, un pays aux influences orientales et occidentales. Après avoir débuté dans le quintet traditionnel Chalgia Sound System, ils revisitent cette musique en duo, mêlant chants ancestraux et expérimentations électroniques. La voix de Dobrila réinvente les mélodies, tandis que Dorian crée des rythmes au oud avec des boucles improvisées. Leur fusion de tradition et d’innovation devient une occasion unique de découvrir leur pays.Dobrila : chant • Dorian : oud & électroniqueDurée : 1hLieu : Tour du Port, Château des ducs de Bretagne (accès par l’entrée principale du Château)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.auxheuresete.com/programmation/reveil-a-la-macedonienne/