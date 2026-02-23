Concert du Middle Jazz Band au théâtre de Lisieux ! Théâtre de Lisieux Lisieux
Théâtre de Lisieux 2 rue au Char Lisieux Calvados
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06 22:00:00
2026-03-06
Le Middle Jazz Band vous propose son répertoire de jazz français et de chansons swing avec Fabien Lepillier au chant sous la direction de Jean-Claude Deslandes. Un spectacle rythmé dans le cadre exceptionnel du théâtre de Lisieux ! .
Théâtre de Lisieux 2 rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 61 04 40
