Concert du Middle Jazz Band au théâtre de Lisieux ! Théâtre de Lisieux Lisieux

Concert du Middle Jazz Band au théâtre de Lisieux !

Théâtre de Lisieux 2 rue au Char Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Le Middle Jazz Band vous propose son répertoire de jazz français et de chansons swing avec Fabien Lepillier au chant sous la direction de Jean-Claude Deslandes. Un spectacle rythmé dans le cadre exceptionnel du théâtre de Lisieux ! .

Théâtre de Lisieux 2 rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 61 04 40

L’événement Concert du Middle Jazz Band au théâtre de Lisieux ! Lisieux a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Lisieux Normandie Tourisme