Concert du Middle Jazz Band en l’église de Moyaux Moyaux

Concert du Middle Jazz Band en l’église de Moyaux
Eglise Saint-Germain Moyaux Calvados
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Le Middle Jazz Band vous propose son répertoire de chansons de noël.
Eglise Saint-Germain Moyaux 14590 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10
English : Concert du Middle Jazz Band en l’église de Moyaux
The Middle Jazz Band presents its repertoire of Christmas songs.
