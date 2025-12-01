Concert du Middle Jazz Band en l’église de Moyaux Moyaux

Concert du Middle Jazz Band en l’église de Moyaux

Eglise Saint-Germain Moyaux Calvados

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le Middle Jazz Band vous propose son répertoire de chansons de noël.

Eglise Saint-Germain Moyaux 14590 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10

English : Concert du Middle Jazz Band en l’église de Moyaux

The Middle Jazz Band presents its repertoire of Christmas songs.

