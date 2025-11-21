Concert du MLC Crew

2 Rue du Parc de Pentière Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le samedi 15 novembre à 21h, le Saperlipopette Bar accueille le concert du MCL Crew.

MLC Crew c’est du rap de gentil, nous y abordons nos questions existentielles, notre quotidien, nos peurs, nos joies. Oscillant entre boom bap et d’autres styles nous exprimons sur scène notre amour des mots et de la musique

Plat unique végé à 14€ avant concert, sur réservation. .

2 Rue du Parc de Pentière Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 29 64 16

L’événement Concert du MLC Crew Saint-Gonlay a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Montfort Communauté