Concert du mois – Alma Rechtman & Tom Poisson Rue du Général de Gaulle Bréhal

Informations pratiques

Bréhal

Concert du mois – Alma Rechtman & Tom Poisson

Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 21:00:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

Plateau chanson avec Alma Rechtman & Tom Poisson.

Influencée par Mathieu Boogaerts ou Camille, Alma Rechtman impose tranquillement son timbre particulier, sa poésie brute et ses rythmiques complexes. Alma Rechtman est une autrice compositrice qui raconte ses amours, ses espoirs, ses monstres et ses joies dans des chansons intimistes.

Vingt ans de carrière, quinze albums édités et bientôt son huitième en solo. Tom Poisson avance calmement dans un monde qui va vite. Les contours de ce nouveau disque sont simples et sincères : la masculinité, les rides au coin des yeux, le 47e président des États-Unis d’Amérique, la maladie d’Alzheimer, le couple, la joie, l’envie … Voilà pour l’essentiel. Dans la forme, on retrouve une écriture imagée et poétique plutôt que trop explicite mais Tom sait nous prendre par la main pour nous faire comprendre et pour nous faire toucher du doigt. .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr

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English : Concert du mois – Alma Rechtman & Tom Poisson

L’événement Concert du mois – Alma Rechtman & Tom Poisson Bréhal a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer