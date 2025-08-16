Concert du mois Chansons primeurs Salle polyvalente Saint-Martin de Bréhal Bréhal

Concert du mois Chansons primeurs

Salle polyvalente Saint-Martin de Bréhal 8 Avenue de l'Hippodrome Bréhal Manche

Début : 2026-04-03 21:00:00

fin : 2026-04-03 23:00:00

2026-04-03

Huit artistes enfermés pendant trois jours pour écrire seize chansons à chanter en public le quatrième jour !

Pour les artistes, une expérience riche et intense ; pour les spectateurs, l’occasion de participer à un spectacle unique au plus près de l’intimité de la création !

Contraintes textuelles, neurones en surchauffe, exploration de territoires nouveaux, le tout sous la houlette de l’iconoclaste Ignatus, rodé à l’exercice. Cette nouvelle édition de Chansons Primeurs se déploie sur un plateau très féminin, riche en talent et en diversité. Clarika, Sylvie Hoarau, Sébastien Rousselet, Ben Herbert Larue, Barbara Zimmer, Maïa Barouh, Adélys et Anaïs Rosso ; chanson, pop, groove et électro ; piano, guitares, synthétiseurs, flûte et accordéon le casting est éclectique et les rencontres inattendues surprennent les yeux et les oreilles ! .

Salle polyvalente Saint-Martin de Bréhal 8 Avenue de l'Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

English : Concert du mois Chansons primeurs

